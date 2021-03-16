Замдиректора лицея из Кемерова получил штраф из-за коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель директора кемеровского лицея должен будет выплатить крупный штраф. Такое решение вынес суд за допущенные нарушения по коронавирусу.

В октябре 2020 года сотрудники теротдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области проводили проверки соблюдения санитарного законодательства. И выяснилось, что в МБОУ «Лицей № 89» руководство допускало нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Так, обеззараживание воздуха проводилось не в полном объеме, а рециркуляторы не были рассчитаны на те объемы помещений, в которых были установлены. Кроме того, длительность обеззараживания воздуха, установленная графиками, была недостаточной для уничтожения вируса.

Заместитель директора отметил, что позже все нарушения были устранены, во всех помещениях лицея пересоставили графики обеззараживания воздуха, установлены недостающие рециркуляторы. Тем не менее суд назначил должностному лицу административный штраф в размере 25 тысяч рублей.