Погода в Кузбассе на 17 марта 2021 года: ждем солнышка Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Какой будет погода в Кузбассе 17 марта? Об этом нам рассказали в кемеровской гидрометцентре.

Среда, 17 марта, обещает быть по-мартовски теплым днем. И если ночью местами температура воздуха могла опускаться до -27 градусов, то днем на территории всего Кузбасса будет довольно тепло.

Согласно прогнозам специалистов Кемеровского гидрометцентра, в среду днем в Кузбассе ожидается -3…-8 градусов. В Кемерове столбики термометров поднимутся до -5…-7 градусов. при этом день будет довольно солнечным. Ожидается лишь небольшая облачность, осадки возможны только небольшие и только местами.

Синоптики также прогнозируют юго-западный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду. Местами его скорость может достигать 12 метров в секунду.

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