В Кузбассе поменялись границы муниципалитетов Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В электронном бюллетене, который опубликован на сайте Правительства Кузбасса, утверждены новые границы для множества кузбасских районов.

Согласно документу «О статусе и границах муниципальных образований», который можно посмотреть в электронном виде на сайте правительства, изменения коснулись границ ряда муниципальных образований.

Так, например, изменила местоположение граница города Осинники: ее сдвинули в сторону неподалеку от садоводческого товарищества «Березка». Произошло это из-за уточнения местоположения Калтана. Кроме того, местонахождение границ Киселевска также претерпело изменения – в том числе и со стороны Прокопьевска и Прокопьевского округа. Да и сам Прокопьевск теперь занимает совсем иные границы – в том числе по отношению к округу. Изменили границы и у других районов.

Как сообщает ВашГород.ру, новый закон содержит 108 страниц. Он меняет картографическое описание местоположения границ у городов/ районов/ поселков.