Замгубернатора Кузбасса назвал причины отъезда молодежи из региона. ФОТО: Инстаграм Андрея Панова

Представители молодежного парламента Кузбасса вместе с заместителем губернатора региона Андреем Пановым обсудили причины, по которым молодежь покидает регион.

Среди основных причин, из-за которых молодые люди покидают область, назывались карьерные амбиции, низкий уровень зарплаты для молодых специалистов, недостаточность системной работы с молодежью, суровый климат, проблемы в здравоохранении.

При этом ряд причин, которые для одних являются ключевыми, для других оказались малозначительными. Так, одни уверены, что нет смысла получать распространенную специальность в другом регионе, так как и в Кузбассе можно получить высшее образование на достойном уровне.

«Другие считают, что все не так уж и хорошо, и рассказывают о слабой лабораторной базе и вечной проблеме отставания программ подготовки кадров от скорости развития промышленности. Третьи отмечают отсутствие рынка труда для специалистов по актуальным сегодня сферам, связанным с цифровизацией, или дефицит свободных вакансий, например для работников культуры», - написал в своем Инстаграме Андрей Панов.

Также он отметил, что многие попросту следуют моде или романтизируют переезд в другой регион.

Однако самым важным был последний вопрос: как сделать так, чтобы люди не уезжали из Кузбасса?

- В регионе идет большая работа для того, чтобы сделать Кузбасс по-настоящему комфортным для жизни. Развиваются дорожная и транспортная инфраструктуры, строятся спортивные объекты, образовательные учреждения и больницы, создается культурный кластер, ведется системная работа по улучшению состояния окружающей среды. Это реальные дела, результаты которых может оценить и увидеть каждый, - отметил Андрей Панов.