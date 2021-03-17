В Новокузнецке проходят рейды в связи с пожарами. Фото: Сергей Кузнецов/ vk.com

В Новокузнецке проходят рейды в связи с пожарами. В городе до 15 апреля продлили месячник пожарной безопасности.

На расширенном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности глава Сергей Кузнецов сообщил о необходимости усилить работу по предупреждению пожаров.

- Несмотря на то, что число пожаров, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось с 130 до 120 случаев, масштабы произошедших пожаров таковы, что количество пострадавших людей не снизилось, а только возросло, - сообщил мэр.

Чаще всего возгорания происходили из-за нарушения правил обращения с печами и электроустановками, неосторожного обращения с огнем и поджогов. Поэтому будет продолжена рейдовая работа и поддержание порядка в коммунальном и частном секторах.

- Прежде всего это касается организации обслуживания домов управляющими компаниями, - отметил Сергей Кузнецов. - В ходе проведения пожарно-тактических учений в высотных многоквартирных домах были выявлены нарушения, которые могли бы роковым образом сказаться в случае настоящих пожаров: неправильная эксплуатация эвакуационных выходов и уличных шлагбаумов, отсутствие систем оповещения в домах и другое.

Кроме того, в ближайшее время управляющим компаниям и собственникам многоквартирных домов нужно будет принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности.