Суд приостановил работы на кузбасской шахте из-за угрозы взрыва Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Суд приостановил горные работы на кузбасской шахте из-за угрозы взрыва. В ходе обследования выработок специалисты обнаружили ряд нарушений.

Сибирское управление Ростехнадзора 12 марта провело обследование горных выработок шахты «Байкаимская». В результате в подготовительном забое сбоечной печи № 9-18 выявлены нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей. В частности, зафиксировано превышение допустимой концентрации отложения угольной пыли на бортах и почве горной выработки почти в два раза. Это говорит о том, что выработка находится в пылевзрывоопасном состоянии. Кроме того, проходческий комбайн КП-21 эксплуатировался технически неисправным.

- Данные нарушения могли привести к аварийной ситуации - к детонации угольной пыли взрывоопасной концентрации при наличии источника воспламенения и, как следствие, травмированию работников, - сообщили в ведомстве.

Специалисты составили протокол о временном запрете деятельности по проведению подготовительного забоя сбоечной печи № 9-18, а материалы дела передали в Беловский районный суд. 16 марта он поддержал решение Ростехнадзора и приостановил горные работы в подготовительном забое на семь суток.