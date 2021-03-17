Еще три пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе на утро 17 марта скончалось еще три пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Об этом рассказали в оперштабе региона.

- У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Киселевске. У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде сахарного диабета, патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Таштаголе, - сообщили подробности специалисты.

Таким образом, на данный момент число летальных случаев достигло 589. Также за прошедшие сутки зафиксировано 48 новых случаев заболевания, 55 человек выздоровели. Всего в регионе медицинскую помощь получают 337 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1240 человек.