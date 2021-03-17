48 новых случаев коронавируса подтвердили в Кузбассе за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе за сутки подтверждено 48 новых случаев коронавируса. Всего же с начала пандемии заболели 32 644 человека.

Также стало известно, что 55 пациентов выздоровели и больше не представляют угрозы для окружающих. Таким образом, в Кузбассе уже 31 718 человек вылечились от коронавируса.

К сожалению, снова выросла статистика летальных случаев - скончались еще три человека с подтвержденной болезнью.

- У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке. У мужчины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Он проживал в Киселевске. У мужчины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде сахарного диабета, патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Таштаголе, - рассказали подробности в оперштабе региона.

Таким образом, число летальных случаев достигло 589. Медицинскую помощь сейчас получают 337 пациентов, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1240 человек.