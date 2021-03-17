Коронавирус в Кузбассе за сутки выявлен в 19 территориях Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе коронавирусная инфекция за сутки выявлена в 19 территориях. Об этом рассказали в оперштабе региона утром 17 марта.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 48 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 10, Новокузнецк - семь, Киселевск и Междуреченск - по четыре, Ленинск-Кузнецкий и Мыски - по три, Анжеро-Судженск, Осинники, Прокопьевск и Топкинский муниципальный округ - по два, Белово, Березовский, Калтан, Юрга - один, Кемеровский и Промышленновский муниципальные округа, Беловский, Новокузнецкий и Таштагольский районы - по одному, - рассказали в штабе.

Таким образом, с марта прошлого года в регионе заболели 32 644 человека, из них 31 718 пациентов уже выздоровели, в том числе 55 - за прошедшие сутки. Также за сутки скончались три человека, а всего 589.

Сейчас медицинскую помощь получают 337 пациентов, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1240 человек.