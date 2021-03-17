Вскрытие рек в Кузбассе прогнозируют раньше срока Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Кузбассе в этом году вскрытие рек прогнозируется раньше срока. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на синоптиков.

В регионе прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, на котором обсуждались вопросы, связанные с предстоящим паводком. По предварительным данным Кемеровского гидрометцентра, в этом году вскрытие рек на территории области ожидается на 2-5 дней раньше средних многолетних сроков.

- Прохождение весеннего половодья в первую очередь зависит от выполнения превентивных мероприятий в предпаводковый период, в том числе проведения взрывных работ, распиловки и чернении льда, расчистки русел рек. Чтобы не допустить заторов на реках области, в этом году спланировано провести 11 подрывов льда, а также распилить около 5 тысяч метров и зачернить свыше 1тысячи квадратных метров ледового покрова акваторий Кузбасса.

Также в регионе уже приступили к работе по ликвидации ледовых переправ. Муниципалитетам рекомендовано завершить ее до 1 апреля.