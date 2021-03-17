Налоговая намерена взыскать долги по шахте «Алексиевская» с 4-летней девочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная налоговая служба намерена взыскать долги по шахте-банкроту «Алексиевская» с 4-летней девочки. Всего в арбитражный суд ФНС направила иск к 19 лицам.

Федеральная налоговая служба обратилась в кемеровский арбитраж с иском о взыскании 1,755 миллиарда рублей убытков с лиц, контролирующих шахту «Алексиевская». Участницей процесса может стать маленькая девочка из-за того, что в ее пользу было отчуждено имущество одного из топ-менедежеров ООО «Углетранс» (основной кредитор шахты) Юрия Сазонова. В частности, в собственность ребенка в 2018 году переданы десять объектов недвижимости, ранее принадлежавших ее отцу: квартиры и машиноместа в Сочи и Москве, дачный дом под Новосибирском и три земельных участка рядом с ним.

- ФНС указала ребенка в качестве ответчика, поскольку полагает, что ему были переданы активы, на которые возможно обратить взыскание в случае удовлетворения иска. Суд должен будет исследовать вопрос добросовестности лиц, которые передавали имущество ребенку, и решить вопрос о действительности соответствующих сделок, - цитирует «Коммерсант» слова юриста Станислава Бородаева.

Помимо девочки ответчиками выступают сам Юрий Сазонов, учредители «Углетранса» Илья Гаврилов и Андрей Филиппов, ООО «Сибшахтмонтаж», ООО «Углетранс», ООО «ТД «Авангард», конкурсный управляющий АО «Шахта «Заречная» Григорий Третьяк, бывший конкурсный управляющий «Алексиевской» Владимир Максимов и другие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительство РФ выделит 200 миллионов рублей на погашение долгов по зарплате на шахте «Алексиевская»

Правительство России выделит 200 миллионов рублей на погашение долгов, образовавшихся перед работниками шахты-банкрота «Алексиевская». Об этом стало известно 11 марта. (подробности)

По ситуации на шахте «Алексиевская» в Кузбассе создана рабочая группа

По ситуации, которая сложилась на кузбасской шахте «Алексиевская», создана рабочая группа. Она будет собираться в ежедневном режиме. (подробности)

Бывший арбитражный управляющий шахты «Алексиевская» незаконно потратил 338 миллионов рублей

Бывший арбитражный управляющий кузбасской шахты «Алексиевская» незаконно потратил 338 миллионов рублей. По решению суда ему придется вернуть эти средства. (подробности)

Условия возобновления работы шахты «Алексиевская» назвали власти Кузбасса

Шахта «Алексиевская» может возобновить работу - такое заявление сделал во время брифинга 9 марта замгубернатора Кузбасса Андрей Панов. Но для того чтобы это случилось, необходимо выполнить ряд важных условий. (подробности)

Михаил Мишустин поручил Сергею Цивилеву решить проблему с зарплатами на шахте «Алексиевская»

В рамках рабочего визита премьер-министр Правительства России провел личную встречу с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым. Одним из вынесенных на обсуждение вопросов стала ситуация с долгами перед работниками шахты-банкрота «Алексиевская».(подробности)