Четыре новые дороги за 763 миллиона рублей построят в Шерегеше Фото: Константин НАГОВИЦЫН

В Шерегеше планируют построить четыре новые дороги общей стоимостью 763 миллиона рублей. Они появятся до 2022 года.

Заместитель председателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев 17 марта провел брифинг, на котором рассказал о планах по развитию горнолыжного курорта.

По его словам, при серьезной загрузке существующая транспортная инфраструктура не справляется с туристическим потоком. Строительство дорожной сети позволит разгрузить транспортную логистику существующего сектора А, а также увязать с сектором Б и сектором Е.

- Если суммировать, то более 760 миллионов рублей предусматривается в программе социально-экономического развития на дорожную инфраструктуру, - отметил Сергей Алексеев.

В презентации, которая была представлена в ходе брифинга, говорится, что 202 миллиона рублей будут направлены на строительство дороги в зону СТК «Шерегеш» (в сектор А), 286 миллионов рублей предусмотрено на объездную дорогу пгт Шерегеш - Мустаг (сектор Б), 110 миллионов рублей - на проезд от сектора А в сектор Б, еще 165 миллионов рублей - на дорогу от примыкания к действующей дороге Чугунаш - Шерегеш до сектора Е.