Утверждены сроки взрыва льда на реке Томь в Кемерове. Фото: Администрация города Кемерово

В администрации Кемерова утвердили сроки взрыва на реке Томь. Это будет сделано для того, чтобы не допустить разрушения опор моста.

24 марта, в 15.00, на реке Томь возле Кузнецкого моста будет производиться взрыв льда. Такие меры предпринимаются для предотвращения возможного разрушения опор моста при ледоходе.

- Работы выполнят специалисты ООО «Кузбасспецвзрыв». Для этого разрабатывается ситуационный план местности в пределах опасной зоны, проведение работ согласовывается с надзорными органами, - рассказали в мэрии.

Во время проведения взрывных работ опасную зону оцепят сотрудники полиции. Специалисты Управления по делам ГО и ЧС рекомендуют гражданам не находиться вблизи проведения ледовзрывных работ, не заходить в опасную зону.