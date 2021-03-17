После -27 градусов в Кузбассе резко потеплеет до +2 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды в Кузбассе на ближайшие сутки. Ожидается, что после минимальной температуры в -27 градусов резко потеплеет до +2.

Ночью в четверг, 18 марта, по области ожидается -12…-17 градусов, при прояснениях в пределах -22…-27. Днем потеплеет до -3…-8 градусов, по южным районах ожидается до +2 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду ночью с порывами до 12 метров. Днем его скорость увеличится до 4-9 метров в секунду, по северным районам ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Ночью преимущественно будет без осадков, а днем пройдет небольшой снег, мокрый снег, местами метели, гололедица.

В Кемерове ночью прогнозируется -12…-14 градусов, днем воздух прогреется до -4…-6 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду ночью и 4-9 метров в секунду днем, также днем возможны порывы до 14 метров. Ночь пройдет без осадков, днем ожидается небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица.