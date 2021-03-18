Мэр Кемерова Илья Середюк отчитался о доходах за 2020 год. Фото: Администрация города Кемерово

Мэр Кемерова Илья Середюк отчитался о своих доходах за 2020 год. Декларация опубликована на официальном сайте города.

Согласно документу, в прошлом году Илья Середюк заработал 2948157,04 рублей. В совместной собственности за ним значится земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки площадью 1182 квадратных метров, жилой дом площадью 192,1 квадратных метра и квартира площадью 173,2 квадратных метра. В долевой собственности задекларирован садовый участок площадью 1501 квадратных метра и нежилое здание площадью 75,3 квадратных метра. Также у мэра имеется автомобиль Toyota Land Cruiser 150.

Супруга Ильи Середюка по итогам 2020 года заработала 2 555 756,36 рублей. В индивидуальной собственности у нее есть нежилое помещение площадью 39,6 квадратных метра и нежилое здание площадью 20,6 квадратных метра. В совместной собственности задекларирован земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки площадью 1182 квадратных метра, жилой дом площадью 192,1 квадратных метра и квартира площадью 173,2 квадратных метра. Также она владеет автомобилем BMW X3 xDrive 20i, снегоходом Skandic SUV 600 и прицепом к легковому автомобилю М3СА 817711.