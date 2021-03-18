Кузбассовца обвиняют в оправдании терроризма на территории чужой страны Фото: Анастасия ОСИПОВА

Жителя Кузбасса обвиняют в оправдании терроризма на территории чужой страны. Теперь он должен будет предстать перед судом.

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Ленинска-Кузнецкого, который обвинялся в публичном оправдании терроризма в интернете.

По версии следствия, в марте 2019 года кузбассовец разместил в одном из новостных сообществ комментарии, которые оправдывали действия мужчины, совершившего террористический акт на территории другого государства. В рамках расследования уголовного дела была проведена лингвистическая экспертиза, которая показала, что в тексте комментария содержатся высказывания, оправдывающие террористическую деятельность. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.