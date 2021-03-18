Погода в Кузбассе на 18 марта 2021 года: Ветрено и местами снег Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Кемеровском гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать кузбассовцам в четверг, 18 марта. Сообщаем последние новости.

Ожидается, что после минимальной температуры в -27 градусов ночью в дневное время резко потеплеет до +2.

Днем по области ожидается -3… -8 градусов, по южным районам до +2. Будет дуть южный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, по северным районам ожидаются порывы до 15 метров. Пройдет небольшой снег, мокрый снег, местами метели, гололедица.

В Кемерове ночью было -12… -14 градусов, но днем воздух прогреется до -4… -6. Южный ветер будет дуть со скоростью 2 4-9 метров, также днем возможны порывы до 14 метров. Ожидается небольшой снег, мокрый снег, на дорогах гололедица.