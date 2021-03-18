Четыре ледовые переправы закрыли в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

С каждым днем в Кузбассе становится все теплее, а это значит, пришла пора закрывать ледовые переправы. Так, четыре из них уже перестали действовать.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, первые ледовые переправы закрыты в рамках превентивных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод и для пресечения происшествий на непрочном льду. Уже перестали работать четыре пешеходные переправы через реку Томь в Кемеровском районе. Они соединяли деревни Сухово и Жургавань, Сухово и Журавлево, Подъяково и Подонино, а также Пятково и Мохово.

На сегодняшний день в регионе продолжают работать 44 ледовые переправы, однако некоторые из них могут быть закрыты уже сегодня. Это переправы в Промышленновском и Чебулинском муниципальных округах.

Напомним, за состоянием ледовых дорог ежедневно следят их владельцы. Они должны чистить снег, замерять толщину льда. В свою очередь, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу осуществляют контроль за соблюдением мер безопасности на этих объектах