Новое постановление по коронавирусу опубликовало правительство Кузбасса. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Новое распоряжение, которое касается проведения праздничных национальных мероприятий, опубликовано на сайте правительства Кузбасса.

Согласно распоряжению, подписанному губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым 17 марта 2021 года, в регионе разрешено провести массовые мероприятия, связанные с традиционными праздниками малочисленных коренных народов и межнациональными праздниками.

«Разрешить органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса организацию и проведение на открытом воздухе национальных и межнациональных культурно-зрелищных и спортивно-зрелищных мероприятий с очным присутствием граждан», - говорится в распоряжении.

Речь идет о региональном межнациональном празднике Навруз и празднованием наступления Нового года коренных малочисленных народов Кузбасса Чыл-Пажи (Тил-Пажи). При этом обязательным остается одно условие: соблюдение противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.