47 новых случаев коронавируса подтверждено за сутки в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе за прошедшие сутки подтверждено 47 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Таким образом, с начала пандемии в области инфекция выявлена уже 32 691 человека. Выздоровело 31 770 пациентов, а том числе 52 – за прошедшие сутки.

К сожалению, снова выросла печальная статистика – скончалось два человека.

-У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Ижморском муниципальном округе. У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове, - рассказали подробности в штабе.

Всего за год жертвами коронавируса стал 591 житель региона.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 330 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1073 человек.