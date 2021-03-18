Кемерово стал лидером по числу новых случаев коронавируса Фото: ИВАНОВА Диана

Кемерово стал лидером по числу вновь выявленных случаев коронавируса за сутки. Оперштаб опубликовал сводку по ситуации с инфекцией на утро 18 марта.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 10, Новокузнецк – восемь, Краснобродский, Мариинский район – по четыре, Мыски и Промышленновский муниципальный округ – по три, Прокопьевск и Таштагольский район – по два, Белово, Березовский, Калтан, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Беловский район, Гурьевский, Ижморский, Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий и Топкинский муниципальные округа – по одному.

Таким образом, за все время в регионе заболел 32691 человек, выздоровело 31 770 пациентов, из них 52 – за прошедшие сутки. Скончалось два пациента за сутки, а за все время – 591. Медицинскую помощь получают 330 пациентов, в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1073 человек.