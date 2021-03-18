Двое мужчин с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 18 марта стало известно о том, что число пациентов с коронавирусом, умерших в Кузбассе, выросло на двух человек.

На сегодняшний день общее число смертей среди пациентов с коронавирусом в Кузбассе достигло 591 человека. При этом два последних случая произошли за минувшие сутки

- У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Ижморском МО, - сообщает оперштаб. - У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

Вместе с этим, 52 человека выздоровели, и теперь число тех, кто победил коронавирус, достигло 31 770 человек.

Также выявлены и новые случаи заболевания: на больничной койке с коронавирусом оказались еще 47 человек. А общее число заболевших - 32 691.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 330 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1073 человек.