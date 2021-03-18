В 19 кузбасских городах выявили новых больных коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу у 47 жителей Кузбасса за минувшие сутки подтвердился коронавирус. При этом большая часть из них проживают в двух городах.

Сразу 10 новых случае заболевания выявлено за сутки в Кемерове. Еще один – в Кемеровском округе. Общее число заболевших – 6429 и 410 соответственно.

В Новокузнецке за сутки диагноз подтвердился у восьми человек. С начала пандемии здесь заболели 6895 человек.

По четыре новых случая заболевания в Мариинском районе и Краснобродском. Общее число заболевших – 181 и 167 человек соответственно.

По три новых заболевших в Мысках и Промышленновском округе. С начала пандемии число заболевших достигло здесь 903 и 303 человека соответственно.

По два новых случая заболевания в Прокопьевске и Таштагольском округе. Общее число заболевших- 1695 и 494 человека соответственно.

По одному новому заболевшему коронавирусом в Белове, Березовском, Калтане, Ленинске-Кузнецком и Полысаеве.

Также по одном новому пациенту, у которых подтвердился коронавирус, в Беловском районе и таких муниципальных округах, как Гурьевский, Ижморский, Ленинск-Кузнецкий и Топкинский.

Отметим также, что за сутки скончались два пациента с коронавирусом. Общее число смертей среди пациентов с подтвержденным ковидом достигло 591 человека. Кроме того, 52 кузбассовца выздоровели, и теперь число тех, кто победил коронавирус, достигло 31 770 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 330 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1073 человек.

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