Пьяный кузбассовец со звонящим карманом устроил дебош в поезде Фото: Олег УКЛАДОВ

Звонящий карман выдал похитителя телефона в поезде. Не желая признавать вину, мужчина устроил в поезде дебош.

Поезд «Владивосток - Омск» проезжал по территории Кузбасса, когда одна из его пассажирок потеряла телефон. Она стала искать его, но не смогла найти, тогда женщина попросила пассажира с соседнего места набрать ее номер. Неожиданно знакомая мелодия телефонного звонка раздалась из кармана одежды другого пассажира вагона. При этом сам пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Когда его попросили вернуть телефон хозяйке, мужчина повел себя агрессивно. Он выкрикивал нецензурные слова, а потом достал из кармана телефон и попытался его сломать.

На станции Тайга в вагон зашли сотрудники транспортной полиции. Они сумели забрать у дебошира телефон стоимостью более 19 тысяч рублей и вернуть его законной владелице.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину. Кроме того, житель Мариинска привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.