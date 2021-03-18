В Кузбасс прибыли 20 новых автобусов. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Автопарки государственных и муниципальных предприятий Кузбасса пополнили сразу 20 НЕФАЗов. Они прибыли в регион по губернаторской программе обновления транспорта.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, по пять городских автобусов выйдут на маршруты в Кемерове и Прокопьевске. Каждый из этих автобусов оборудован специальными платформами для въезда колясок и креплениями внутри. В салоне 25 посадочных мест, а общая вместимость составляет 106 человек.

Пригородные автобусы будут курсировать в Кемерове и Новокузнецке. Причем в областной центр отправятся четыре автобуса, а в южную столицу региона - шесть. В каждом автобусе - по 44 посадочных места, а одновременно в них могут ехать по 80 человек.

- Поступление новых автобусов к 300-летию Кузбасса выходит на финишную прямую. 13 из 18 транспортных предприятий региона уже обновили автопарки на 60 процентов. На программу из областного бюджета направили более семи миллиардов рублей. Так, стоимость очередной партии - 183,6 миллиона рублей, техника работает на природном газе метане, что важно для экологической обстановки в регионе. Вместо старого транспорта на маршруты будут выходить комфортабельные и приспособленные для маломобильных пассажиров автобусы, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.