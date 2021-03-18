До +12 градусов потеплеет в Кузбассе на выходных Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Ночью холодно, а днем очень тепло - так можно охарактеризовать погоду, которая ждет кузбассовцев в конце недели.

В ночь на пятницу, 19 марта, синоптики прогнозируют -7… -12 градусов, при этом местами температура воздуха опустится до -20. По всей территории области будет идти снег, сохранится он и днем - но уже только местами. Синоптики также обещают метели и гололедицу. Днем в пятницу воздух прогреется до 0… -5, кое-где - до пяти градусов тепла. Порывы юго-западного ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Температура ночью на субботу, 20 марта, практически не будет отличаться от предыдущего дня, а вот осадков синоптики не прогнозируют. Суббота окажется самым жарким днем недели: воздух прогреется до +2… +7 градусов, а местами - до +12! Ветер сменит направление на южное, и его порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В ночь на воскресенье будет несколько теплее: -1… -6 градусов, местами - до -13. Днем по всей территории ожидается от трех до восьми градусов тепла. Ветер вновь поменяет направление на юго-западное, немного усилится и при порывах будет достигать 15 метров в секунду. Он принесет с собой небольшой снег и мокрый снег. Местами возможны метели.

В понедельник, 22 марта, ночью столбики термометров опустятся до -2… -7 градусов. в отдельных районах - до -12. Днем будет на 1-2 градуса прохладнее, чем днем ранее. Ветер сохранит порывистый характер, местами пройдет небольшой снег и метели.