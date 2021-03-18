Глава Белова заработал за 2020 года в девять раз меньше жены. Фото: Алексей Курносов/ vk.com

Глава Белова Алексей Курносов за 2020 год заработал почти в девять раз меньше жены. Об этом свидетельствует его декларация о доходах.

Глава Белова Алексей Курносов отчитался о своих доходах за прошлый год. Согласно документу, опубликованному на сайте администрации города, в прошлом году он заработал 2 193 331,27 рубля. В индивидуальной собственности у него имеется три земельных участка площадью 900, 66,1 и 54 квадратных метра, жилое строение площадью 58,3 квадратных метра, квартира площадью 63,8 квадратных метра, два гаража площадью 54 и 66 квадратных метра. Также за Алексеем Курносовым числится автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и прицеп.

Доход супруги мэра в прошлом году составил 19 026 137,71 рубля. В индивидуальной собственности у нее есть земельный участок площадью 900 квадратных метров, а в безвозмездном пользовании находится квартира площадью 63,8 квадратных метров.

Также в декларации указывается, что несовершеннолетний ребенок пары в 2020 году заработал 4 208,43 рубля. В индивидуальной собственности у него имеется земельный участок площадью 54 квадратных метра, гараж площадью 54 квадратных метра и квартира площадью 44,3 квадратных метра, еще одна квартира площадью 63,8 квадратных метра – в безвозмездной собственности. В декларации указано, что помимо прочего он владеет автомобилем Volkswagen Polo.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Кемерова Илья Середюк отчитался о доходах за 2020 год

Мэр Кемерова Илья Середюк отчитался о своих доходах за 2020 год. Декларация опубликована на официальном сайте города.(подробности)

Доходы мэра Новокузнецка за год выросли в несколько раз

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов опубликовал официальные данные о своих доходах за 2020 год. Как оказалось, в прошлом году его доход увеличился почти в пять раз - в сравнении с 2019-м.(подробности)