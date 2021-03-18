«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Топках. Фото: пресс-служба «Ростелеком».

Оператор заменил почти полторы тысячи уличных светильников на современные светодиодные лампы.

«Ростелеком» взял на себя все расходы на приобретение оборудования, демонтаж старых и монтаж новых светильников. Энергосервисный контракт не подразумевает инвестиций со стороны заказчика, оплата услуг оператора будет происходить в течение пяти лет из сэкономленных на счетах за электричество средств. После модернизации уличное освещение Топок стало потреблять на 70% меньше электроэнергии.

«Мы оптимизируем системы как освещения, так и теплоснабжения, помогая заказчику без капитальных затрат стать более энергоэффективным. Светодиодные светильники не только экономят ресурсы, они светят ярче, дольше служат и, значит, не нуждаются в регулярном обслуживании», — рассказывает Дарья Крамер, начальник отдела прикладных проектов Кемеровского филиала «Ростелекома».

Новые лампы автоматически включаются и выключаются в зависимости от времени суток. Светодиодам не требуется времени на разогрев, они моментально начинают светить в полную мощность. В ближайшие пять лет, пока действует договор, оператор берет на себя обязательства по обслуживанию системы уличного освещения города.

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