Подросток из Кузбасса сбежал в другой регион от домашнего рабства. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

После конфликта с матерью 17-летний новокузнечанин сбежал из дома. Как оказалось, мама не позволяла ему участвовать в общественной жизни и заставляла заниматься домашними делами.

Жительница Новокузнецка обратилась за помощью в отдел полиции. Она рассказала о том, что несколько дней назад она поругалась с 17-летним сыном. Подросток после этого ушел из дома, перестал посещать занятия в техникуме и не выходит на связь.

Стражам порядка удалось установить, что молодой человек уехал в Новосибирск. Тогда за дело взялись полицейские Новосибирска. Они разыскали подростка и вернули его домой. И тут оказалось, что молодой человек бежал из дома потому, что мама ограничивала его общение с друзьями. Кроме того, она была против его участия в общественной жизни техникума. Вместо этого она заставляла его заниматься домашними делами.

Молодой человек планировал уехать подальше от дома, устроиться на работу и самостоятельно обеспечивать себя вдали от семьи.

- Сотрудники полиции не только сумели убедить его в необходимости продолжить обучение, но и помогли получить место в общежитии образовательного учреждения. После достижения юношей совершеннолетия стражи порядка окажут ему помощь в трудоустройстве, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении матери несовершеннолетнего полицейские составили протокол о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.