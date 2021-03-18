Кузбассовцам напомнили о перекрытии на двое суток трассы Кемерово-Новокузнецк Фото: Екатерина РОМАНОВА

Кузбассовцам напоминают, что в выходные будет перекрыта трасса Кемерово - Новокузнецк. Объезд организуют по другой дороге.

В Сибирской генерирующей компании сообщили, что с 0.00 субботы, 20 марта, до 0.00 воскресенья, 21 марта, будет закрыт проезд по участку автодороги от поселка Грамотеино до поселка Инской.

- Объезд будет организован по трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк. Предупреждающие знаки будут установлены заранее - на подъезде к поселкам Грамотеино и Инской, - уточнили в компании.

Перекрытие автотрассы вызвано необходимостью установки над проезжей частью большого арочного перехода весом 70 тонн, по которому пойдет новая тепломагистраль от Беловской ГРЭС в город Белово.

Напомним, что ранее работы планировалось произвести 13 и 14 марта, однако сроки пришлось перенести из-за неблагоприятного прогноза погоды. В этот раз решение о перекрытии окончательное.