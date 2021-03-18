Сергей Цивилев рассказал о завершении строительства Арены кузнецких металлургов. ФОТО: пресс-служба АПК

Во время рабочей поездки в Новокузнецк Сергей Цивилев побывал в Ледовом дворце - Арене кузнецких металлургов. Здесь сейчас идет капитальный ремонт.

Глава региона отметил, что в Новокузнецке действует одна из самых сильных в России школ олимпийского резерва по хоккею с шайбой. Здесь многие живут хоккеем: и те, кто профессионально занимается им, и многочисленные болельщики. Поэтому Арена кузнецких металлургов по праву считается одним из ключевых объектов для всего Кузбасса.

- К сентябрю 2021 года комплекс должен быть сдан, чтобы хоккеисты «Металлурга» смогли проводить тренировки и домашние матчи на родной арене. Контроль за качеством работ будет жесточайшим, за графиком и сроками буду следить лично, - отметил Сергей Цивилев.

Сейчас в Ледовом дворце идет второй этап ремонта. На этом этапе должен быть забетонирован пол, проведена система отопления для обогрева чаши арены. Кроме того, строители приступили к монтажу конструкция для основания трибун.