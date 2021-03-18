Сто тысяч сельчан Кузбасса впервые получили доступ к 4G МегаФона

Свыше 100 тысяч жителей теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости в среднем в 10 раз быстрее, чем прежде. Фото: пресс-служба МегаФон.

Новая «цифровая» жизнь началась в 80 малых населенных пунктах Кузбасса. В 2020 году здесь впервые появились базовые станции 4G МегаФона. Свыше 100 тысяч жителей теперь могут пользоваться мобильным интернетом на скорости в среднем в 10 раз быстрее, чем прежде. Это означает, например, что приложение Госуслуги можно скачать на смартфон за десять секунд, а новую серию любимого сериала – всего за пять минут.

На территории, где впервые появился 4G МегаФона, работают более 50 школ. Сельские учителя, школьники и их родители могут комфортно пользоваться электронным журналом, дистанционными уроками и мгновенно отправлять в родительских чатах не только домашние задания, но и видеопоздравления.

«Для того чтобы наши абоненты даже в отдаленных и небольших поселках Кемеровской области могли пользоваться самым быстрым интернетом, в непростой год пандемии и «удаленки» мы реализовали программу развития сети с упором именно на малые населенные пункты. По сравнению с 2019 годом количество построенных базовых станций LTE увеличилось на 15%. В целом, сеть 4G МегаФона в регионе увеличилась более чем на 20%», – комментирует Людмила Цветкова, директор Кузбасского отделения МегаФон.

Также скорости мобильного интернета подросли еще в 46 населенных пунктах Кузбасса – за счет установки дополнительных базовых станций. Активнее всего инженеры расширили площадь покрытия и увеличили емкость сети 4G в Анжеро-Судженске, Белове, Ленинск-Кузнецком, Киселевске, Междуреченске, Прокопьевске, Мариинске, а также в Кемерове и Новокузнецке.