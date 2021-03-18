Вступил в силу приговор суда подпольному косметологу из Кемерова Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове вступил в силу приговор суда подпольному косметологу. Доказано, что женщина оказывала некачественные услуги.

Как было установлено в ходе расследования, в январе 2020 года кемеровчанка в своей квартире проводила клиентке контурную пластику губ, не имея при этом высшего медицинского образования, не являясь врачом-косметологом и не имея лицензии на осуществление медицинской деятельности. Впоследствии у девушки образовались множественные инородные объемные образования в губах с кровоизлиянием в мягкие ткани нижней губы

«Косметолог» своей вины не признала ни в ходе предварительного расследования, ни в суде. Судом ей было назначено наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы.

-Защитник осужденной не согласился с приговором и обжаловал его. Однако 18 марта Кемеровский областной суд оставил жалобу без удовлетворения, приговор – без изменения. Он вступил в законную силу, - рассказали в прокуратуре области.