Женщина с подростком погибли в горящем доме в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 18 марта в одном из частных домов Новокузнецка произошла трагедия. Здесь при пожаре погибли 69-летняя женщина и ее 16-летний внук.

Сигнал о том, что в одном из частных домов на улице Верхне-Редаково, что в Куйбышевском районе Новокузнецка, поступил около 10 часов утра от соседей. На место тут же выдвинулись пять единиц техники и 21 пожарный. В 11.21 пожар удалось полностью ликвидировать.

После того, как возгорание было ликвидировано, пожарные обнаружили в доме тела 69-летней женщины и ее 16-летнего внука. Как оказалось, за несколько дней до трагедии подросток приехал к бабушке, которая жила одна. Он помогал ей по хозяйству.

- По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. В рамках проверки будет установлена точная причина возгорания. Судебно-медицинские экспертизы определят причину смерти пострадавших, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.