Погода в Кузбассе на 19 марта 2021 года: до +5 градусов и гололед Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кемеровском гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в регионе в пятницу, 19 марта. Сообщаем последние новости.

После ночной минимальной температуры в -20 градусов днем потеплеет до +0…-5 градусов, а в отдельных районах ожидается даже +5 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, местами с порывами до 14 метров. Пройдет снег, мокрый снег, местами метели, на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью было -9… -11 градусов, но днем воздух прогреется до 0… -2. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 метров. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшой снег и мокрый снег.