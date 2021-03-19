Пять угольных предприятий Кузбасса пообещали увеличить зарплаты работникам на 5-10 процентов. Фото: Пресс-служба АПК

В Кузбассе пять угольных предприятий пообещали на 5-10 процентов увеличить зарплаты своим работникам. Об этом было заявлено во время подписания соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с правительством региона.

Подписи под документами поставили первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин и генеральные директора компаний.

- Основная договоренность - повышение зарплаты работникам угольных предприятий Кузбасса в 2021 году на 5-10 процентов, а также поставка социального угля для жителей и обязательства по повышению уровня промышленной безопасности, - отметил Вячеслав Телегин.

Документы подписали генеральный директор ООО «Холдинг Сибуглемет» Игорь Осадчий, генеральный директор ООО «Разрез «Бунгурский-Северный» Александр Неживилов, генеральный директор ООО «Ресурс» Михаил Тимошенко, директор ООО «Инвест-Углесбыт» Сергей Смирнов и директор ООО разрез «Кайчакский-1» Андрей Понетайкин.

Помимо этого, определен объем финансирования, который компании направят на реализацию социально значимых проектов в Кузбассе. Угольщики также выделят средства на подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня шахтера в 2021 году. Еще на встрече обсудили планы угледобывающих компаний на текущий год.