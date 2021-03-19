Горнорабочий погиб на одной из шахт Кузбасса Фото: Олег ЗОЛОТО

На одном из угледобывающих предприятий Кузбасса погиб гонорабочий. Сейчас расследованием обстоятельств его смерти занимаются следователи.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, ЧП произошло в один из мартовских дней 2021 года. Предварительно установлено, что горнорабочий в забое шахты занимался перемещением механизированной секции крепи лавы. В какой-то момент его зажало между основанием и перекрытием секции крепи. Мужчина получил травмы, которые оказались смертельными.

- Очевидцы - другие рабочие, сообщили о произошедшем руководству угольного предприятия, они вызвали горноспасателей. Тело рабочего было поднято на поверхность. Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти потерпевшего, - сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Сейчас следователи проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства случившегося.