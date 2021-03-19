Кузбассовец получил пособие по безработице и лишился свободы Фото: Олег ЗОЛОТО

Один из жителей Кузбасса попал под суд за махинации с пособиями по безработице. Он лишился на несколько лет свободы и выплатил 100 тысяч рублей штрафа.

Один из кузбассовцев организовал среди своих знакомых группу, которая занималась хищением денежных средств, полученных в виде пособий по безработице. Члены группы искали людей, которые остались без работы.

- Под руководством мужчины в центр занятости населения предоставлялся пакет необходимых документов с поддельными справками, якобы выданными органом опеки и попечительства, разъяснялись особенности постановки на учет в качестве безработного, разрешались вопросы, возникающие с проставлением отметок работодателями в направлениях, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Похищенные денежные средства участники организованной группы распределяли между собой.

За незаконное предпринимательство суд назначил мужчине наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы. А также штраф в размере 100 тысяч рублей.

Так как отбывание наказания в местах лишения свободы не является основанием для невыплаты долга, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке, постановление об обращении взыскания на заработную плату должника. После применения данных мер задолженность и исполнительский сбор были взысканы в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.