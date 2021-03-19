74-летний мужчина с коронавирусом умер в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе скончался еще один житель региона, у которого ранее выявили коронавирус.

- У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкопатологии. Он проживал в Кемерове, - сообщает региональный оперштаб.

Отметим также, что на сегодняшний день общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом достигло 593 человек.

Вместе с этим еще у 45 кузбассовцев выявили коронавирус за минувшие сутки. Общее число заболевших достигло 32 736 человек. Выросло и число тех, кто одолел болезнь: на утро 19 марта число выздоровевших достигло 31 819 человек, из которых 49 – за минувшие сутки.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 325 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1005 человек.