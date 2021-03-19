За сутки 45 человек заболели коронавирусом в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

45 новых случаев заболевания коронавирусом выявили за сутки в Кузбассе. Теперь общее число тех, у кого тесты на коронавирус показали положительный результат, достигло 32 736 человек.

Вместе с этим еще 49 человек прошли курс лечения и выздоровели. Общее число выздоровевших достигло 31 819 человек.

Выросло и число тех, для кого болезнь оказалась фатальной.

- У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей онкопатологии. Он проживал в Кемерове, - сообщает региональный оперштаб.

Общее число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом достигло 592 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 325 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1005 человек.