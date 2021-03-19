Где в Кузбассе больше всего заболевших коронавирусом Фото: ИВАНОВА Диана

Сразу в двух кузбасских городах выявлено максимальное число новых заболевших коронавирусом.

По данным оперативного штаба, по девять новых заболевших специалисты выявили в Кемерове и Новокузнецке. Общее число достигло 6438 и 6904 человек соответственно.

- Междуреченск - четыре новых заболевших, Анжеро-Судженск - два, Березовский - два, Мыски - два, Осинники - два, Прокопьевск - два, Таштагольский МР - два, Белово - один, Калтан - один, Киселевск - один, Тайга - один, Юрга - один, Кемеровский МО - один, Мариинский МР -один, Новокузнецкий МР - один, Промышленновский МО - один, Топкинский МО - один, Яшкинский МР - один.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии - 32 736 человек.

49 пациентов выздоровели. Таким образом, в Кузбассе 31 819 человек вылечились от коронавируса.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 325 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1005 человек.