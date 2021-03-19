Проверка слуха: из школ Кемерова эвакуировали детей после звонков о минировании

Из школ Кемерова эвакуировали детей после звонков о минировании Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Утром 19 марта по Кемерову поползли слухи о минировании полутора десятков школ. Пользователи соцсетей сообщали об эвакуации школьников и учителей.

Горожане рассказывали, будто сообщения о минировании получили около 15 школ и Дворец творчества Ленинского района. Из-за этого пришлось эвакуировать и детей, и взрослых, а сотрудникам спецслужб обследовать все здания на предмет взрывчатых веществ. С вопросом, что же произошло в кемеровских школах, мы обратились в пресс-службу администрации города.

В пресс-службе администрации города Кемерово подтвердили информацию о сообщениях о минировании. Однако уточнили, что сообщения поступили на электронные почты учебных заведений. При этом рассылка была сделана ночью. Экстренные службы сразу после поступления сигналов проверили все учебные заведения и доложили, что информация о минировании - ложная. Утром все учащиеся приступили к занятиям в обычном режиме.

Это не первые случаи, когда неизвестные сообщают о минировании учебных заведений или других социально важных объектов. Так, в августе 2020 года особой популярностью у телефонных террористов пользовались торговые центры, зимой 2020 года минировали суды и жилые дома, а в январе 2019-го - больницы.

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