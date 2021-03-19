Водитель внедорожника погиб в ДТП с электричкой в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Электропоезд протаранил внедорожник неподалеку от поселка Темиртау, что в Таштагольском районе. Водитель автомобиля погиб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось около 10 часов утра 19 марта. Предварительно сотрудники полиции установили, что 38-летний водитель автомобиля УАЗ проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд. В это же время по путям двигался электропоезд «Ахпун - Новокузнецк». Электричка врезалась во внедорожник.

- На момент ДТП в железнодорожном транспорте находились 14 человек, никто из них не пострадал. Водитель УАЗа от полученных травм скончался на месте, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

В ближайшее время полицейским предстоит установить все причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

В ведомстве напомнили, что, согласно требованиям ПДД, водитель не имеет права выезжать на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, при включенной звуковой сигнализации, опущенных шлагбаумах, поднятых барьерных устройствах, а также при запрещающих сигналах, подаваемых дежурным по переезду.