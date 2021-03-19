Аномальное тепло идет в Кузбасс Фото: Екатерина РОМАНОВА

В ближайшие дни в Кузбассе будет не по-весеннему жарко - об это рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Теплая погода с аномалиями от шести до восьми градусов прогнозируется в южной половине Западной Сибири, - сообщил Роман Вильфанд ТАСС.

Столбики термометров в ближайшие дни будут подниматься намного выше нулевой отметки. Так, по данным Кемеровского гидрометцентра, в пятницу, 19 марта, днем воздух прогреется местами до +5 градусов. В субботу максимальная дневная температура воздуха в регионе составит уже +12 градусов, а минимальная - два градуса выше нуля. В воскресенье на территории всего региона ожидается от трех до восьми градусов тепла. А в понедельник, 22 марта, - до +2… +7 градусов.

Более подробный прогноз погоды можно посмотреть здесь.

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