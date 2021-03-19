Движение на проспекте Ленина в Кемерове вскоре изменится Фото: Екатерина РОМАНОВА

На пересечении проспекта Ленина и улицы 50 лет Октября меняется движение. Здесь в режим светофорного регулирования добавлена отсечка движения транспорта.

В пресс-службе администрации города Кемерово отметили, что поворот налево при движении от улицы Дзержинского при новом режиме работы светофора станет намного безопаснее. Прежде чем принимать решение о добавлении отсечки, специалисты Центра организации дорожного движения провели мониторинг транспортного потока на этом участке.

После того как изменится пофазный разъезд, движение будет осуществляться следующим образом:

- движение транспорта по проспекту Ленина (оба направления) и пешеходный переход через улицу 50 лет Октября;

- движение транспорта по проспекту Ленина (оба направления), без пешеходного перехода;

- движение транспорта по проспекту Ленина (от улицы Дзержинского), без пешеходного перехода;

- движение транспорта по улице 50 лет Октября и пешеходный переход через проспект Ленина;

- движение транспорта по улице 50 лет Октября, без пешеходного перехода.