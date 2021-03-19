В новую инфекционную больницу Новокузнецка набирают сотрудников. ФОТО: пресс-служба администрации города Новокузнецка

В Новокузнецке полным ходом идет строительство уникальной инфекционной больницы. Она должна открыться к 300-летию Кузбасса, и уже сейчас начат прием сотрудников, которые будут здесь работать.

- Больничный комплекс – уникальный, и работать здесь должен коллектив подготовленный. Задача поставлена губернатором: открыть комплекс к 300-летию Кузбасса, то есть – начать принимать пациентов на следующий день после открытия, - отметил заместитель министра здравоохранения Кузбасса Виталий Херасков. – Создана рабочая группа, ответственная за подбор кадров. И возглавляет эту работу на месте главный врач, который назначен приказом министерства здравоохранения – Андрей Полукаров.

На сегодняшний день уже есть порядка 60 заявлений от вновь принимаемых сотрудников. Вместе с этим, в больнице ждут врачей-инфекционистов, фтизиатров, анестезиологиов-реаниматологов, а также средний медицинский персонал.

Также Виталий Херасков отметил, что на данный момент уже закуплено необходимое оборудование, которое в данный момент находится на складах. По мере готовности помещений, оборудование будут устанавливать в кабинетах новой больницы.

Напомним, строительство новой инфекционной больницы началось в 2020 году. Завершить его планируют к июню 2021 года. Комплекс инфекционной больницы будет состоять из 12 обособленных корпусов. Пациенты с легким течением заболеваний смогут лечиться на дневном стационаре, а для тяжелых больных предусмотрены отдельные боксы. Также на территории комплекса возводятся здание лучевой диагностики, пищеблок, корпус центральной клинико-диагностической лаборатории и другие постройки.