Два подростка и юноша с отверткой разбойничали на кузбасских улицах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Три молодых человек из Ленинска-Кузнецкого попали под суд после одной из прогулок по городу. Гуляя, они совершили преступление.

В январе 2020 года два подростка 16 и 17 лет вместе со своим 19-летним приятелем, у которого за плечами уже имелась судимость, решили немного прогуляться. Они заметили молодого человека с телефоном в руках и решили отобрать гаджет. Молодые люди подошли к незнакомцу и заявили, что им надо поговорить, так как он якобы похож на парня, который ограбил сестру одного из них.

23-летний прохожий согласился, но как только они все вместе отошли в сторону, подростки несколько раз ударили незнакомца кулаками по лицу и потребовали отдать телефон. Тот отказался, и тогда 19-летний юноша достал отвертку и пригрозил физической расправой. Мужчина воспринял угрозу всерьез и отдал им телефон. После этого компания скрылась с места преступления, а потерпевший обратился за помощью в полицию.

- В ходе предварительного следствия обвиняемые возместили потерпевшему стоимость похищенного телефона, следствию пояснили, что потеряли его, - сообщает пресс-служба Следственного Управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда 19-летнему молодому человеку назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима, подросткам каждому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.