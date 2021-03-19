22 детских садика реорганизуют в Кемерове в 2021 году Фото: Мария ЛЕНЦ

Сразу 22 детских сада, которые находятся рядом друг с другом, будут реорганизованы в Кемерове. Правда, ни на детях, ни на их воспитателях это никак не скажется.

Как сообщает администрация города Кемерово, эти детские сады находятся рядом друг с другом – буквально на одной территории, однако имеют разную очередность. К слову, опыт подобного объединения садов уже имеется: ранее были реорганизованы 33 таких образовательных учреждения.

- В результате реорганизации ДОУ обеспечена доступность дошкольного образования, гарантировано получение качественных образовательных услуг, в отношении работников минимизированы возможные социальные риски. Все дошкольники смогут воспользоваться единой материально-технической базой: бассейнами, соляными комнатами, медицинской инфраструктурой, - отметили в администрации Кемерова.