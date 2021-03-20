Погода в Кузбассе на 20 марта: +12 и солнышко Фото: Екатерина РОМАНОВА

Какой будет погода в Кузбассе 20 марта? Ответ на этот вопрос дали синоптики.

Согласно данным кемеровского гидрометцентра, 20 марта в регионе ожидается от +2 до +6 градусов тепла. Правда, по югу области будет намного теплее. Здесь солнышко будет светить ярко и жарко, и воздух прогреется до +12 градусов.

А вот в Кемерове будет немного прохладнее: синоптики прогнозируют +3…+5 градусов. День будет светлым и ясным: возможна переменная облачность, а вот осадков не ожидается.

Скорость южного ветра не превысит 3-8 метров в секунду, и лишь местами возможны порывы до 13 метров в секунду.