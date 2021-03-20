Возле автомобильного моста в Мысках прогремели взрывы. ФОТО: пресс-служба администрации Мысков

Днем 19 марта в Мысках прогремели взрывы – прямо возле автомобильного моста. Как оказалось, здесь подорвали лед.

Погода в этом году переменчивая, и из-за аномально жарких мартовских дней специалистам-подрывникам пришлось несколько изменить планы. На четыре дня раньше они провели взрывные работы по рыхлению возле автомобильного моста в Мысках.

- Предварительно специалисты пробурили во льду 51 лунку для закладки взрывчатого вещества. Для подрыва льда был использован 102 килограмма взрывчатки, - сообщает пресс-служба администрации города Мыски.

Благодаря этому вероятность образования ледяных заторов на опасном участке при прохождении паводка существенно снизилась.